Личка назвал главную проблему российских футболистов
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, в чем разница между аргентинскими легионерами его команды и россиянами.
— Складывается впечатление, что для Веры, Флорентина, Мансильи, Марина не существует авторитетов на поле. Они абсолютно не зажаты.
— Да, вы правы. Это идет из детства. Все естественно. Они привыкли играть в такой искренний футбол в Буэнос-Айресе. Там целыми днями играют в футбол на улице. Это же целая религия. Так было раньше во многих европейских странах. Но сейчас молодежь, как правило, сидит и играет в PlayStation или переписывается в телефоне. В Аргентине же пацаны понимают, что футбол — это их шанс пробиться в жизни, чего-то достичь. Поэтому они часами гоняют мяч. Отсюда такая страсть, импровизация, азарт, пластика!
— А российские футболисты, что называется, заштампованные?
— Можно и так сказать. Если ты ему подскажешь сыграть нестандартно, он это выполнит. Но если промолчишь, он не будет ничего придумывать, сыграет попроще. Для меня это стало удивлением в мой первый год работы в России. Спрашивал подопечного: «А почему ты не берешь игру на себя, не уходишь влево, вправо, если я тебе ничего не подсказываю?» Должна быть развита игровая интуиция, способность действовать так, чтобы поставить соперника в тупик. Сейчас мне нравится, как играет в «Монако» Головин. Помню, в «Сельте» очень выделялся Мостовой. Нельзя не сказать и про Аршавина. Динамика, скорость, умение обыграть один в один! Все это было при нем. Эти футболисты разрывали шаблоны, принимали на поле неожиданные решения. Сейчас таких исполнителей, конечно, в России не хватает. Мои футболисты дисциплинированные, выполнят установку. Но мне бы хотелось, чтобы они больше сами думали на поле, делали разницу.
— Почему российские футболисты, как правило, не склонны к импровизации?
— Опять же надо искать причину в детско-юношеском футболе. На этом уровне для тренеров часто важен только результат. Они могут накричать на ребят, чтобы те не ошибались, просто сохраняли мяч. Пацанов не учат думать... Главное — не обрезаться... И к чему это ведет? Парни умеют, грубо говоря, только выбивать мячи куда подальше. И все.
После 16 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице с 22 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2