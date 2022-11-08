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Сегодня, 18:00

Личка назвал главную проблему российских футболистов

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, в чем разница между аргентинскими легионерами его команды и россиянами.

— Складывается впечатление, что для Веры, Флорентина, Мансильи, Марина не существует авторитетов на поле. Они абсолютно не зажаты.

— Да, вы правы. Это идет из детства. Все естественно. Они привыкли играть в такой искренний футбол в Буэнос-Айресе. Там целыми днями играют в футбол на улице. Это же целая религия. Так было раньше во многих европейских странах. Но сейчас молодежь, как правило, сидит и играет в PlayStation или переписывается в телефоне. В Аргентине же пацаны понимают, что футбол — это их шанс пробиться в жизни, чего-то достичь. Поэтому они часами гоняют мяч. Отсюда такая страсть, импровизация, азарт, пластика!

— А российские футболисты, что называется, заштампованные?

— Можно и так сказать. Если ты ему подскажешь сыграть нестандартно, он это выполнит. Но если промолчишь, он не будет ничего придумывать, сыграет попроще. Для меня это стало удивлением в мой первый год работы в России. Спрашивал подопечного: «А почему ты не берешь игру на себя, не уходишь влево, вправо, если я тебе ничего не подсказываю?» Должна быть развита игровая интуиция, способность действовать так, чтобы поставить соперника в тупик. Сейчас мне нравится, как играет в «Монако» Головин. Помню, в «Сельте» очень выделялся Мостовой. Нельзя не сказать и про Аршавина. Динамика, скорость, умение обыграть один в один! Все это было при нем. Эти футболисты разрывали шаблоны, принимали на поле неожиданные решения. Сейчас таких исполнителей, конечно, в России не хватает. Мои футболисты дисциплинированные, выполнят установку. Но мне бы хотелось, чтобы они больше сами думали на поле, делали разницу.

— Почему российские футболисты, как правило, не склонны к импровизации?

— Опять же надо искать причину в детско-юношеском футболе. На этом уровне для тренеров часто важен только результат. Они могут накричать на ребят, чтобы те не ошибались, просто сохраняли мяч. Пацанов не учат думать... Главное — не обрезаться... И к чему это ведет? Парни умеют, грубо говоря, только выбивать мячи куда подальше. И все.

После 16 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице с 22 очками.

Марцел Личка. «Для России Дзюба большой футболист. Но «Оренбург» играет по-другому». Интервью тренера главной сенсации РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

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Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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