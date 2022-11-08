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Сегодня, 17:45

Личка: «Никто не отберет у «Зенита» чемпионство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Марцел Личка рассказал, что чувствовал после крупного поражения от «Зенита» (0:8) в матче 9-го тура РПЛ.

— Главный вывод, который вы для себя сделали после разгромного поражения от «Зенита»?

— Сказал ребятам, что в жизни бывают сложные моменты. Конечно, уступать с таким счетом стыдно. Мы хотели поиграть в футбол на встречных курсах. Но почему-то забыли об обороне и о том, кто нам противостоит. В «Зените» всю игру делают бразильцы. К их креативу мы оказались не готовы. В РПЛ в этом сезоне никто не отберет у питерцев чемпионство.

— А «Спартак»?

— Нет. На первом месте в итоге опять окажется «Зенит». ЦСКА, «Спартак», «Ростов» будут биться только за второе место.

— Однако «Ахмат» показал, что и «Зенит» можно обыгрывать.

— Я, увы, не видел этого матча. Для интриги это, конечно, неплохо. Первое поражение Питера в чемпионате. Однако давайте смотреть правде в глаза. Если «Ахмат» или «Оренбург» сыграют с «Зенитом» пять матчей, сколько будет у нас побед? Думаю, одна. Сложно по качеству состава конкурировать с сине-бело-голубыми.

После 16 туров сезона-2022/23 в чемпионате России «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками. «Оренбург» занимает восьмую строчку с 22 очками.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
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Спартак

 13
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Зенит

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П
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