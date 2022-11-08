Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Не представляю вообще свою жизнь без футбола»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, с чем бы связал жизнь, если бы не занимался футболом.

«Если бы не футбол? То, возможно, был бы космонавтом. Исполнил бы какую-то свою детскую мечту. А так, не представляю вообще свою жизнь без футбола. Если в футболе, но не игрок? Может быть, тогда тренером работал бы. Все равно близко всегда находишься к полю, тоже интересная профессия», — рассказал Литвинов в интервью пресс-службе клуба.

Также игрок дал совет юным футболистам, которые начинают свой путь в спорте.

«Никогда не останавливаться, не сдаваться и идти к своей цели. Потому что в этом и кроется залог успеха», — резюмировал он.

В текущем сезоне 21-летний Литвинов провел за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.