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Сегодня, 18:09

Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Не представляю вообще свою жизнь без футбола»

Мария Гусева
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, с чем бы связал жизнь, если бы не занимался футболом.

«Если бы не футбол? То, возможно, был бы космонавтом. Исполнил бы какую-то свою детскую мечту. А так, не представляю вообще свою жизнь без футбола. Если в футболе, но не игрок? Может быть, тогда тренером работал бы. Все равно близко всегда находишься к полю, тоже интересная профессия», — рассказал Литвинов в интервью пресс-службе клуба.

Также игрок дал совет юным футболистам, которые начинают свой путь в спорте.

«Никогда не останавливаться, не сдаваться и идти к своей цели. Потому что в этом и кроется залог успеха», — резюмировал он.

В текущем сезоне 21-летний Литвинов провел за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://www. youtube.com/watch?v=wNa3w4ALhD0
Руслан Литвинов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
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 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
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 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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 - : -
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Кр. Советов – Ростов
 - : -
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