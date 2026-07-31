Лещенко верит в победу «Динамо» над «Балтикой»: «Команде пора настраиваться на выигрыши»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых против «Балтики» во 2-м туре РПЛ.

«Только победа. Команде уже пора настраиваться на выигрыши. Нужно поменьше ничьих, ведь команда на ходу. Матч с «Крыльями» — не показатель. В первом туре все подбираются и присматриваются друг к другу. В этом году «Динамо» должно быть на уровне», — сказал Лещенко «СЭ».

«Балтика» и «Динамо» сыграют во 2-м туре чемпионата России в субботу, 1 августа. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Давид Петросян