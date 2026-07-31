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31 июля, 11:00

Черчесов об интересе «Спартака» к Самородову и Мелкадзе: «Неудивительно, что на них обращают внимание»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал интерес «Спартака» к нападающим Георгию Мелкадзе и Максиму Самородову.

— Этим летом СМИ активно писали об интересе «Спартака» к Мелкадзе и Самородову. Готов ли клуб их отпустить при условии хорошего предложения?

— То, что к нашим ребятам есть интерес, радует, ведь это признак капитализации состава. Мы провели неплохой прошлый сезон в плане организации игры и роста футболистов. Команда прибавляет, каждый по отдельности — тоже. Поэтому неудивительно, что на них обращают внимание другие клубы. И это касается не только Мелкадзе и Самородова — сейчас защитник Мехди Заре уехал в лучший клуб Ирана, «Персеполис».

Другое дело, что все знают мой принцип. Если человек хочет в более сильную команду, я никогда не говорю «нет» — но задаю вопросы, на которые игрок должен ответить. А потом все решает клуб, так как футболисты принадлежат ему, а не мне. Поэтому у нас открытые отношения и с руководством «Ахмата», и с ребятами. И все в курсе, какое у нас мнение. Но если они дальше будут прогрессировать, то опять по ним постучатся — да и по другим тоже.

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Мелкадзе выступает за «Ахмат» с 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Самородов выступает за «Ахмат» с 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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Георгий Мелкадзе
Станислав Черчесов
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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