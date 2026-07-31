Черчесов о Маркиньосе: «Считаю, что мы потрудились с ним на славу в «Ференцвароше». Рад, что он играет в РПЛ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о прогрессе полузащитника «Спартака» Маркиньоса.

— Маркиньос играл под вашим руководством в «Ференцвароше». Когда он приезжал в Россию, вы понимали, что это топ игрок для РПЛ?

— Когда мы его подписывали в «Ференцварош», то четко понимали его потенциал и уровень. Главная задача была в том, чтобы раскрыть игрока. Ему поначалу было сложно в Венгрии — после болгарского «Ботева». Но он много работал и добился хорошего прогресса. Считаю, что мы потрудились с ним на славу. Рад, что он играет в РПЛ. Мы с ним на связи, общаемся, — сказал Черчесов «СЭ».

Маркиньос выступает за «Спартак» с 2024 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.