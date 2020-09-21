Лесовой об игре на удерживание счета в концовке матча с «Ахматом»: «Так делает даже «Барселона»
21 сентября 2020, 23:48
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал нервную концовку победного матча с «Ахматом» (1:0). Бело-голубые чуть не упустили победу над грозненцами.
— Думаю, мы наиграли на победу, — заявил «СЭ» Лесовой. — Выплеснули все эмоции, которые у нас накопились в этом забитом голе. В самой концовке, после того, как вышли вперед, стали играть на удержание счета. Так играют все команды, даже «Барселона». (Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи