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Лесовой об игре на удерживание счета в концовке матча с «Ахматом»: «Так делает даже «Барселона»

21 сентября 2020, 23:48
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал нервную концовку победного матча с «Ахматом» (1:0). Бело-голубые чуть не упустили победу над грозненцами.

— Думаю, мы наиграли на победу, — заявил «СЭ» Лесовой. — Выплеснули все эмоции, которые у нас накопились в этом забитом голе. В самой концовке, после того, как вышли вперед, стали играть на удержание счета. Так играют все команды, даже «Барселона». (Севастиан Терлецкий)

Динамо — Ахмат

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