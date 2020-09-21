Лесовой об игре на удерживание счета в концовке матча с «Ахматом»: «Так делает даже «Барселона»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал нервную концовку победного матча с «Ахматом» (1:0). Бело-голубые чуть не упустили победу над грозненцами.

— Думаю, мы наиграли на победу, — заявил «СЭ» Лесовой. — Выплеснули все эмоции, которые у нас накопились в этом забитом голе. В самой концовке, после того, как вышли вперед, стали играть на удержание счета. Так играют все команды, даже «Барселона». (Севастиан Терлецкий)