Лещенко назвал тренера «Динамо» примером для всей РПЛ: «Все должны одеваться, как Ролан Гусев. Это обязаловка!»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил образ главного тренера бело-голубых Ролана Гусева в игре 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

«Если в ближайшее время буду общаться с Роланом Гусевым, скажу, чтобы он не снимал больше пальто. Я вообще давно хотел сделать небольшое эссе на тему внешнего вида наших тренеров во время матчей. Спортивные костюмы — это некрасиво и неэстетично. За границей все тренеры в классических костюмах. В Единой лиге ВТБ все одеты в официальном стиле. Это нормально — красивый стадион, красивое поле, красивая форма у спортсменов. Это же все-таки витрина нашего спорта. Нужно, чтобы она была хорошо оформлена. Все тренеры должны одеваться, как Ролан Гусев. Это обязаловка. Не трудно же сказать: «Давайте надевать костюмы». Смешно, когда в майках или тренировочных костюмах приходят», — сказал Лещенко «СЭ».

После 19 туров «Динамо» набрало 24 очка и находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Виктория Лебедева

Подписывайся на канал «СЭ» в Max