«Сочи» — «Спартак»: Ильин с пенальти отыграл один мяч

«Сочи» отыграл один мяч в концовке матча против «Спартака» в 19-м туре РПЛ — 2:3.

На 90+10-й минуте Владимир Ильин забил с пенальти.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

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