«Сочи» — «Спартак»: Солари забил третий гол гостей

«Спартак» забил третий гол в матче против «Сочи» в 19-м туре РПЛ — 3:1.

В концовке Ливай Гарсия перехватил мяч после неудачной передачи игрока «Сочи» и в быстрой атаке отдал голевую передачу на Пабло Солари.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

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