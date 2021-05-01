Лещенко назвал безобразием поражение «Динамо» от «Рубина»: «Еврокубки окончательно потеряны»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» поражение от «Рубина» (0:2) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне нечего сказать. Я расстроен. Еврокубки окончательно потеряны. Я не знаю, что происходит с командой уже вторую игру подряд. Если с «Химками» можно было списать неудачу на судейство, то сейчас что? Это безобразие. Состав оптимальный, играем в большинстве, а забить не можем. В «Рубине» игроки мастеровитее. У нас молодой состав, но показать он ничего не может», — сказал Лещенко «СЭ».

Также Лещенко поделился мнением о работе главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

«Начал Шварц хорошо, но то, что происходит сейчас, мне не нравится. Потеряно ли к нему доверие? Не знаю. Что в обороне, что в атаке, мало что получается. Сегодня нанесли в четыре раза больше ударов, а что толку? Надо перестать допускать эти глупые ошибки. Команда истощена — не хватает ресурсов для того, чтобы побеждать», — добавил Лещенко.

Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — седьмая строчка и 46 баллов.

(Владимир Пушкарев)