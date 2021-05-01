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Дюпин назвал самое яркое качество Слуцкого

16:16
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями после победы в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России над «Динамо» (2:0).

«Видно, что пацаны бились, молодцы. Выполнили все установки. Пацанам большое спасибо.

Когда Лесовой пробил в ближний угол в первом тайме — самый опасный момент. Нежданчик. Но я ждал (смеется).

Леонид Викторович Слуцкий говорил перед игрой: «Жди с любой точки» удара». — Приходилось максимально концентрироваться и ждать удара.

Главная особенность Слуцкого? Юмор. Я не видел тренеров с таким чувством юмора, — рассказал Дюпин в эфире «Матч Премьер».

Рубин — Динамо

 

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