Дюпин назвал самое яркое качество Слуцкого
Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями после победы в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России над «Динамо» (2:0).
«Видно, что пацаны бились, молодцы. Выполнили все установки. Пацанам большое спасибо.
Когда Лесовой пробил в ближний угол в первом тайме — самый опасный момент. Нежданчик. Но я ждал (смеется).
Леонид Викторович Слуцкий говорил перед игрой: «Жди с любой точки» удара». — Приходилось максимально концентрироваться и ждать удара.
Главная особенность Слуцкого? Юмор. Я не видел тренеров с таким чувством юмора, — рассказал Дюпин в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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