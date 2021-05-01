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Чондрич — о победе над «Ахматом»: «Классный матч для нас — набрали три очка»

16:08
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Голкипер «Ротора» Йосип Чондрич подвел итог матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (1:0).

— Очень хорошие впечатления от игры. Одержали победу. Классный матч для нас — набрали три очка. Мои поздравления команде, большое спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживают, — сказал вратарь в эфире «Матч Премьер».

«Ротор» набрал 21 очко и вышел из «зоны вылета», поднявшись на 14-ю строчку в таблице РПЛ. «Ахмат» (36 очков) идет на 11-м месте.

Ротор — Ахмат

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