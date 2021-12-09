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Лещенко: «Может, Захарян уступает легионерам, но он достойно стал лучшим молодым футболистом»

Лещенко назвал заслуженной победу Захаряна в премии «Первая пятерка»
11:49

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал победу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку чемпионата России.

«Может, Захарян уступает легионерам, но он достойно стал лучшим молодым футболистом, — приводит слова Лещенко «Чемпионат». — Захарян правильно воспримет награду и не будет фонтанировать. Никакой эйфории у игроков быть не должно. Но как поощрение и стимул к росту — полезная вещь».

18-летний россиянин получил 445 баллов по итогам голосования, в котором принимали участие руководители и тренеры клубов Тинькофф РПЛ, наставники юношеских сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организации, занимающиеся развитием футбола, и журналисты.

В 2021 году на его счету 7 голов и 12 результативных передач в 28 матчах за «Динамо».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4539167-leschenko-mozhet-zaharyan-ustupaet-legioneram-no-on-dostojno-stal-luchshim-molodym-igrokom.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры