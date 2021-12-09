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Нам не нужен FAN ID? «СериАл с Кудиновым» — в 13.30

12:05
Программа «СериАл с Кудиновым».
Программа «СериАл с Кудиновым».
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Гостем программы «СериАл с Кудиновым» станет бывший защитник «Локо», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин, который после окончания карьеры стал фанатом красно-синих и постоянно ходит на их матчи на трибуну активной поддержки.

Обсудим массовые задержания болельщиков после игры армейцев с «Зенитом», широкомасштабные акции протеста на встречах следующего тура и узнаем от Георгия Кудинова, как обстоит дело в Италии, где уже около 10 лет действует аналог FAN ID.

Начало эфира — в 13.30 по Москве.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/q8Bsvh-1ujY

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