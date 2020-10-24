Леонид Слуцкий: «Не хочу раскрывать карты, но Абильдгора заменяет не Йевтич»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура протиы «Зенита». В игре не примут участия Денис Макаров и Оливер Абильдгор из-за перебора желтых карточке.
— Когда игроки получили четвертые желтые карточки, мы начали рассматривать варианты их замены, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Заменить необходимо было и в тренировочном процессе этих футболистов, поэтому решение, кто заменяет дисквалифицированных, было принято еще в начале недели, мы наигрывали этот вариант состава.
— Йевтич — более атакующий игрок, чем Абильдгор. Не было мысли заменить последнего Тарасовым?
— Я бы не хотел раскрывать все детали, но Абильдгора заменяет не Йевтич.
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