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Леонид Слуцкий: «Не хочу раскрывать карты, но Абильдгора заменяет не Йевтич»

16:29

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура протиы «Зенита». В игре не примут участия Денис Макаров и Оливер Абильдгор из-за перебора желтых карточке.

— Когда игроки получили четвертые желтые карточки, мы начали рассматривать варианты их замены, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Заменить необходимо было и в тренировочном процессе этих футболистов, поэтому решение, кто заменяет дисквалифицированных, было принято еще в начале недели, мы наигрывали этот вариант состава.

— Йевтич — более атакующий игрок, чем Абильдгор. Не было мысли заменить последнего Тарасовым?

— Я бы не хотел раскрывать все детали, но Абильдгора заменяет не Йевтич.

Зенит — Рубин

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