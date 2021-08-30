Леонид Федун отреагировал на возможное увольнение Витории из «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что клуб скоро может покинуть главный тренер Руй Витория.

«Это все домыслы, которые я не комментирую», — приводит слова Федуна РБК.

30 августа издание «РБ-Спорт» сообщило, что «Спартак» планирует уволить Виторию без компенсации до конца соглашения. Контракт подписан таким образом, что в стартовый период работы португальца в клубе компенсация при увольнении составит 1,5 миллиона евро.

После шести туров чемпионата России «Спартак» занимает десятое место, набрав семь очков.