Стали известны финансовые подробности предстоящего перехода полузащитника Николы Влашича в из ЦСКА в «Вест Хэм», сообщает Sportske Novosti.

Лондонский клуб заплатит за 23-летнего хорвата 30 миллионов евро. Из них 7,5 млн ЦСКА должен будет отдать «Эвертону». Такое условие было прописано при переходе футболиста в московский клуб. Причем такая сумма установлена в том случае, если красно-синие продают игрока дороже, чем за 15 млн.

Также компенсацию должен получить хорватский «Хайдук», как клуб, который воспитал игрока. По подсчетам, команде полагается 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 23-летний хорватский полузащитник согласовал контракт с «Вест Хэмом» до 2026 года, по которому он будет получать 4 млн евро в год.

В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ он отыграл пять матчей, отдав одну результативную передачу.