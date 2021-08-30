«Нижний Новгород» и «Химки» проведут товарищеский матч
17:52
Во время сентябрьской паузы на матчи национальных сборных ФК «Нижний Новгород» проведет товарищеский матч с «Химками», сообщает сайт команды.
Спарринг по просьбе соперника пройдет в закрытом режиме. Он состоится 4 сентября в Химках.
В новом сезоне Тинькофф РПЛ после 6 туров «Нижний Новгород» с 8 очками располагается на 9-й строчке, а «Химки» (6) занимают 12-е место.
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