«Нижний Новгород» и «Химки» проведут товарищеский матч

Во время сентябрьской паузы на матчи национальных сборных ФК «Нижний Новгород» проведет товарищеский матч с «Химками», сообщает сайт команды.

Спарринг по просьбе соперника пройдет в закрытом режиме. Он состоится 4 сентября в Химках.

В новом сезоне Тинькофф РПЛ после 6 туров «Нижний Новгород» с 8 очками располагается на 9-й строчке, а «Химки» (6) занимают 12-е место.