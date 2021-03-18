Леонид Федун: «Папа болел за «Спартак» 50 лет. В этот день он был с нами»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ поблагодарил болельщиков и футболистов за поддержку после смерти его отца, Арнольда Федуна. Он скончался на 93-м году жизни 16 марта.

— Когда ребята стали выражать соболезнования, я сказал, что лучшим выражением и признательностью и для меня, и для моего отца была бы победа в этом матче. И они пообещали, что сделают всё, чтобы победить. Я им признателен, сказал большое спасибо. Папа болел за «Спартак» 50 лет. Конечно, в этот день он был с нами — мы, христиане, верим, что девять дней душа человека находится здесь. Конечно, для него это было очень приятно. Спасибо вам тоже большое за поддержку, которую вы сделали, — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» с 41 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.

(Артем Калинин)