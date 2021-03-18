Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Леонид Федун: «Папа болел за «Спартак» 50 лет. В этот день он был с нами»

21:22
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ поблагодарил болельщиков и футболистов за поддержку после смерти его отца, Арнольда Федуна. Он скончался на 93-м году жизни 16 марта.

— Когда ребята стали выражать соболезнования, я сказал, что лучшим выражением и признательностью и для меня, и для моего отца была бы победа в этом матче. И они пообещали, что сделают всё, чтобы победить. Я им признателен, сказал большое спасибо. Папа болел за «Спартак» 50 лет. Конечно, в этот день он был с нами — мы, христиане, верим, что девять дней душа человека находится здесь. Конечно, для него это было очень приятно. Спасибо вам тоже большое за поддержку, которую вы сделали, — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» с 41 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.

(Артем Калинин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...