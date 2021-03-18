Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

«Краснодар» — «Динамо»: правильно ли засчитан победный гол гостей?

21:17
Теги:

На 80-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» (2:3) Константин Тюкавин забил победный гол, и арбитр Василий Казарцев его засчитал.

Но в действия судьи вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Арам Петросян. Они посмотрели видеозапись голевой атаки, не согласились с рефери и предложили ему посмотреть повторы на мониторе. ВАР посчитали, что нападающий нарушил правила в борьбе с Вячеславом Литвиновым.

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи?н (@matchpremier)

На мой взгляд, видеоарбитры поступили неправильно, вмешавшись в действия судьи. Потому что он не совершил явной и очевидной ошибки. А сам Казарцев и после изучения повторов остался при своем мнении: он не посчитал, что Тюкавин сфолил, и засчитал взятие ворот. Поддержу решение арбитра.

(Александр Бобров)

Краснодар — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
75
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...