На 80-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» (2:3) Константин Тюкавин забил победный гол, и арбитр Василий Казарцев его засчитал.

Но в действия судьи вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Арам Петросян. Они посмотрели видеозапись голевой атаки, не согласились с рефери и предложили ему посмотреть повторы на мониторе. ВАР посчитали, что нападающий нарушил правила в борьбе с Вячеславом Литвиновым.

На мой взгляд, видеоарбитры поступили неправильно, вмешавшись в действия судьи. Потому что он не совершил явной и очевидной ошибки. А сам Казарцев и после изучения повторов остался при своем мнении: он не посчитал, что Тюкавин сфолил, и засчитал взятие ворот. Поддержу решение арбитра.

(Александр Бобров)