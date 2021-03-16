Умер отец Леонида Федуна

Сегодня на 93-м году жизни скончался отец владельца «Спартака» Леонида Федуна Арнольд Федун, информирует сайт красно-белых.

Как отмечается, Арнольд Антонович посвятил свою жизнь медицине и внес большой вклад в развитие хирургии, став автором и соавтором более 250 научных трудов.

Он был народным врачом СССР и заслуженным врачом РСФСР. Также он — бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР.

В 60-х Арнольд Федун был хирургом на космодроме Байконур.

«Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал «Спартак» и часто посещал матчи любимой команды. Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», — говорится в сообщении «Спартака».