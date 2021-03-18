Тедеско считает, что «Спартак» заслуженно победил в матче с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Уралом» (5:1).

«Не знаю, что сказать про результат. Мне кажется, уже не так важно — 4:1 или 5:1. Главное, мы заслужили эту победу. До конца чемпионата пока очень далеко, предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу. Следующий матч у нас выездной, против «Ростова». Каждый матч сейчас будет непростой», — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».

После 23 туров РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 балла. Отставание от лидирующего «Зенита» — 4 очка. 4 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 24-м туре чемпионата России.