Кузнецов считает, что ЦСКА рискнул, назначив Игдисамова главным тренером

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «2+2».

«Риск — 90 процентов. Я хочу, чтобы в ЦСКА работал свой, но Игдисамов еще нигде не работал кроме молодежки. Пусть парень поработает, если назначили. Но надо посмотреть, что будет после пятого тура», — сказал Кузнецов «СЭ».

Игдисамов завершал сезон-2025/26 в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев. Под его руководством ЦСКА провел три матча, в которых обыграл «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ, а также уступил «Спартаку» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

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