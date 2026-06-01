Кафанов, Искаков и Роман Адамов вошли штаб Игдисамова в ЦСКА
ЦСКА объявил о назначении тренеров в штаб Дмитрия Игдисамова.
1 июня ЦСКА Игдисамова назначили главным тренером команды. Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера.
В его штаб войдут экс-тренер «Акрона» Мурат Искаков, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, бывший нападающий сборной России Роман Адамов, экс-тренер нескольких клубов из Узбекистана Денис Коростиченко и тренер по физподготовке Пэтру Лэзэрэску, который до этого работал в «Динамо», «Кубани» и «Сочи».
Также работу в тренерском штабе ЦСКА продолжат Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксенов.
Источник: ФК ЦСКА
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|15
|
3
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|7
|4
|1
|2
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|13
|
4
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|7
|4
|1
|2
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|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
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|12
|
6
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|7
|4
|0
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|12
|
7
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|10
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|4
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|10
|
9
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|1
|5
|1
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|2
|2
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|
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|4
|2
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|7
|
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|7
|1
|4
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|10-12
|7
|
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|7
|1
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|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
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|7
|0
|4
|3
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|4
|
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|Факел
|7
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|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
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|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
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|1
|0
|
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|1
|0
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