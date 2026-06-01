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Кафанов, Искаков и Роман Адамов вошли штаб Игдисамова в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА объявил о назначении тренеров в штаб Дмитрия Игдисамова.

1 июня ЦСКА Игдисамова назначили главным тренером команды. Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера.

В его штаб войдут экс-тренер «Акрона» Мурат Искаков, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, бывший нападающий сборной России Роман Адамов, экс-тренер нескольких клубов из Узбекистана Денис Коростиченко и тренер по физподготовке Пэтру Лэзэрэску, который до этого работал в «Динамо», «Кубани» и «Сочи».

Также работу в тренерском штабе ЦСКА продолжат Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксенов.

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Источник: ФК ЦСКА
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
Дмитрий Игдисамов
Мурат Искаков
Роман Адамов
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«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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Игдисамов стал главным тренером ЦСКА

Кузнецов считает, что ЦСКА рискнул, назначив Игдисамова главным тренером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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