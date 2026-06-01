Кафанов, Искаков и Роман Адамов вошли штаб Игдисамова в ЦСКА

ЦСКА объявил о назначении тренеров в штаб Дмитрия Игдисамова.

1 июня ЦСКА Игдисамова назначили главным тренером команды. Ранее 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера.

В его штаб войдут экс-тренер «Акрона» Мурат Искаков, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, бывший нападающий сборной России Роман Адамов, экс-тренер нескольких клубов из Узбекистана Денис Коростиченко и тренер по физподготовке Пэтру Лэзэрэску, который до этого работал в «Динамо», «Кубани» и «Сочи».

Также работу в тренерском штабе ЦСКА продолжат Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксенов.

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