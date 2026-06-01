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Игдисамов стал главным тренером ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Игдисамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером команды.

Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «2+2».

Игдисамов завершал сезон-2025/26 в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев. Под его руководством ЦСКА провел три матча, в которых обыграл «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ, а также уступил «Спартаку» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

В сезоне-2025/26 ЦСКА с 51 очком занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини, назначенный вместо Марко Николича летом 2025 года.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
6
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
7
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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