Игдисамов стал главным тренером ЦСКА

ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером команды.

Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «2+2».

Игдисамов завершал сезон-2025/26 в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев. Под его руководством ЦСКА провел три матча, в которых обыграл «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ, а также уступил «Спартаку» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

Тренер работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев.

В сезоне-2025/26 ЦСКА с 51 очком занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини, назначенный вместо Марко Николича летом 2025 года.

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