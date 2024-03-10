Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

10 марта, 13:00

Продлит ли «Локо» контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым? Мнение Кузьмичева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему московский клуб пока не может договориться с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым по новым контрактам.

 В декабре агент Жемалетдинова и Миранчука Вадим Шпинев заявил: если генеральным директором «Локомотива» останется Владимир Леонченко, его игроки, вероятно, покинут команду. Клуб продлил контракт с Леонченко. Значит, в следующем сезоне мы в составе железнодорожников Антона и Рифата не увидим? 

— То интервью Шпинева — эмоциональное. Я на связи и с Вадимом, и с Владимиром Леонченко. Та история уже давно разрешилась. Сегодня Шпинев и Леонченко прекрасно общаются, они решают вопросы по другим игрокам.

— Так продлит ли «Локомотив» контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым?

— Все упирается в потолок зарплат, который «Локомотив» установил для себя. Выше него клуб не готов никому предлагать финансовые условия. Но этот потолок не соответствует ожиданиям ребят и агента. Если «Локомотив» сломает эту систему и будет подходить индивидуально к каждому футболисту, все нормально разрешится. Причем руководители «Локо» должны понимать: вводя ограничения, они сами себе связывают руки. Команды-конкуренты просто могут предложить игрокам другие, более выгодные условия и подписать их.

 
Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. «Галактионов не справляется с авторитетом Дзюбы. Тикнизян хотел зарплату на уровне обоймы «Зенита». Что происходит в «Локо»?

— Но вы согласны, что матч с бело-голубыми не склонил чашу весов в пользу Миранчука?

— Я бы не говорил только про Миранчука. Всей команде не удался первый тайм. Прежде всего в атаке. Мы же видели, что все старались искать средними и длинными передачами Дзюбу, а Артем не мог открыться или неудачно скидывал мячи. И если даже обратиться к статистике, к индексу Русстата, у Антона хорошие цифры. Они гораздо выше, чем у Глушенкова или Карпукаса. То есть его замена — это скорее эмоциональное восприятие тренером происходившего на поле. А цифры говорят об обратном.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук отыграл 25 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. На счету 27-летнего Жемалетдинова 4 забитых мяча и 1 голевой пас в 14 проведенных встречах.

Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Стали известны пары 1/2 финала пути РПЛ Кубка России
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Балтика»: Вера и Фамейе в старте, Флорентин и Рыбчинский в запасе

Шелия не стал оценивать работу арбитра в матче с «Динамо»: «Я участник в этом празднике»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости