Продлит ли «Локо» контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым? Мнение Кузьмичева

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему московский клуб пока не может договориться с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым по новым контрактам.

— В декабре агент Жемалетдинова и Миранчука Вадим Шпинев заявил: если генеральным директором «Локомотива» останется Владимир Леонченко, его игроки, вероятно, покинут команду. Клуб продлил контракт с Леонченко. Значит, в следующем сезоне мы в составе железнодорожников Антона и Рифата не увидим?

— То интервью Шпинева — эмоциональное. Я на связи и с Вадимом, и с Владимиром Леонченко. Та история уже давно разрешилась. Сегодня Шпинев и Леонченко прекрасно общаются, они решают вопросы по другим игрокам.

— Так продлит ли «Локомотив» контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым?

— Все упирается в потолок зарплат, который «Локомотив» установил для себя. Выше него клуб не готов никому предлагать финансовые условия. Но этот потолок не соответствует ожиданиям ребят и агента. Если «Локомотив» сломает эту систему и будет подходить индивидуально к каждому футболисту, все нормально разрешится. Причем руководители «Локо» должны понимать: вводя ограничения, они сами себе связывают руки. Команды-конкуренты просто могут предложить игрокам другие, более выгодные условия и подписать их.

— Но вы согласны, что матч с бело-голубыми не склонил чашу весов в пользу Миранчука?

— Я бы не говорил только про Миранчука. Всей команде не удался первый тайм. Прежде всего в атаке. Мы же видели, что все старались искать средними и длинными передачами Дзюбу, а Артем не мог открыться или неудачно скидывал мячи. И если даже обратиться к статистике, к индексу Русстата, у Антона хорошие цифры. Они гораздо выше, чем у Глушенкова или Карпукаса. То есть его замена — это скорее эмоциональное восприятие тренером происходившего на поле. А цифры говорят об обратном.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук отыграл 25 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. На счету 27-летнего Жемалетдинова 4 забитых мяча и 1 голевой пас в 14 проведенных встречах.