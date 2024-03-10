Продлит ли «Локо» контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым? Мнение Кузьмичева
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему московский клуб пока не может договориться с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым по новым контрактам.
— В декабре агент Жемалетдинова и Миранчука Вадим Шпинев заявил: если генеральным директором «Локомотива» останется Владимир Леонченко, его игроки, вероятно, покинут команду. Клуб продлил контракт с Леонченко. Значит, в следующем сезоне мы в составе железнодорожников Антона и Рифата не увидим?
— То интервью Шпинева — эмоциональное. Я на связи и с Вадимом, и с Владимиром Леонченко. Та история уже давно разрешилась. Сегодня Шпинев и Леонченко прекрасно общаются, они решают вопросы по другим игрокам.
— Так продлит ли «Локомотив» контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым?
— Все упирается в потолок зарплат, который «Локомотив» установил для себя. Выше него клуб не готов никому предлагать финансовые условия. Но этот потолок не соответствует ожиданиям ребят и агента. Если «Локомотив» сломает эту систему и будет подходить индивидуально к каждому футболисту, все нормально разрешится. Причем руководители «Локо» должны понимать: вводя ограничения, они сами себе связывают руки. Команды-конкуренты просто могут предложить игрокам другие, более выгодные условия и подписать их.
— Но вы согласны, что матч с бело-голубыми не склонил чашу весов в пользу Миранчука?
— Я бы не говорил только про Миранчука. Всей команде не удался первый тайм. Прежде всего в атаке. Мы же видели, что все старались искать средними и длинными передачами Дзюбу, а Артем не мог открыться или неудачно скидывал мячи. И если даже обратиться к статистике, к индексу Русстата, у Антона хорошие цифры. Они гораздо выше, чем у Глушенкова или Карпукаса. То есть его замена — это скорее эмоциональное восприятие тренером происходившего на поле. А цифры говорят об обратном.
В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук отыграл 25 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. На счету 27-летнего Жемалетдинова 4 забитых мяча и 1 голевой пас в 14 проведенных встречах.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5