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10 марта, 13:00

Шелия не стал оценивать работу арбитра в матче с «Динамо»: «Я участник в этом празднике»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

— Что думаете об удалении Харина? Казалось бы, оно вызвало у вас бурю эмоций.

— Да не знаю, может, от неопытности. Где-то поспешил первую карточку давать. Не смотрел. Когда ты в игре, можешь на эмоциях что-то сказать. Не могу никакие претензии в адрес судейства высказывать. Да, какие-то моменты, когда он мог в первом тайме показать желтую карточку, когда мы выходили из обороны в атаку, окей. Не показал, ладно. Справился ли арбитр в целом? Не буду оценивать работу арбитра. Я участник в этом празднике. Не мне судить. Пусть оценивает человек, который неправильно относился к этой игре.

В конце первого тайма Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади бело-голубых, после чего оставил грозненцев в меньшинстве.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.

Гиорги Шелия
Евгений Харин
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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Сочи – ЦСКА
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30.03 00:00
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Балтика – Пари НН
 - : -
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