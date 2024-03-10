Шелия не стал оценивать работу арбитра в матче с «Динамо»: «Я участник в этом празднике»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

— Что думаете об удалении Харина? Казалось бы, оно вызвало у вас бурю эмоций.

— Да не знаю, может, от неопытности. Где-то поспешил первую карточку давать. Не смотрел. Когда ты в игре, можешь на эмоциях что-то сказать. Не могу никакие претензии в адрес судейства высказывать. Да, какие-то моменты, когда он мог в первом тайме показать желтую карточку, когда мы выходили из обороны в атаку, окей. Не показал, ладно. Справился ли арбитр в целом? Не буду оценивать работу арбитра. Я участник в этом празднике. Не мне судить. Пусть оценивает человек, который неправильно относился к этой игре.

В конце первого тайма Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади бело-голубых, после чего оставил грозненцев в меньшинстве.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.