Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мыслями о последних новостях из стана «Локомотива». Московский клуб 6 июля назначил немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост руководителя по спорту и развитию.

— Новость последних дней, связанная с немецким футболом, — это приход Ральфа Рангника в «Локомотив» в должности руководителя по спорту и развитию. Как оценишь это сотрудничество?

— Лучшее, что мог придумать «Локомотив», — это заключить соглашение с Рангником. И дело не в том, что я играл у него в «Штутгарте» и в «Шальке». Да, он и тренером был крутым, но вообще это и менеджер высочайшего уровня, один из сильнейших в мире, так что московскому клубу очень повезло.

Соглашение с 63-летним специалистом рассчитано на три года. Рангник будет отвечать за стратегическое планирование и спортивное развитие, а также за работу вертикали клубных команд, академии и подготовку резерва.

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