Агент подтвердил интерес российских клубов к полузащитнику сборной Финляндии Камара
17:45
Агент Ричард Цитрин, представляющий интересы полузащитника сборной Финляндии и «Рейнджерс» Глена Камара, рассказал об интересе к футболисту из РПЛ.
«Гленом интересуются многие клубы Европы, в том числе Восточной. Могу лишь подтвердить, что у Камара есть предложения из России. Не могу назвать клуб. «Динамо»? Нет, это не он», — цитирует Цитрина Eurostavka.
В сезоне-2020/2021 Камара провел 51 матч за «Рейнджерс», на его счету два гола и две результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 6 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/agent-kamara-podtverdil-interes-k-poluzashchitniku-reyndzhers-iz-rpl-eto-ne-dinamo
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