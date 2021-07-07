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Агент подтвердил интерес российских клубов к полузащитнику сборной Финляндии Камара

17:45
Глен Камара. Фото Instagram
Глен Камара. Фото Instagram
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Агент Ричард Цитрин, представляющий интересы полузащитника сборной Финляндии и «Рейнджерс» Глена Камара, рассказал об интересе к футболисту из РПЛ.

«Гленом интересуются многие клубы Европы, в том числе Восточной. Могу лишь подтвердить, что у Камара есть предложения из России. Не могу назвать клуб. «Динамо»? Нет, это не он», — цитирует Цитрина Eurostavka.

В сезоне-2020/2021 Камара провел 51 матч за «Рейнджерс», на его счету два гола и две результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/agent-kamara-podtverdil-interes-k-poluzashchitniku-reyndzhers-iz-rpl-eto-ne-dinamo

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