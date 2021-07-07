Одоевский и Малком выйдут в стартовом составе «Зенита» в товарищеском матче с «Вердером»
18:18
Тренерский штаб «Зенита» определил стартовый состав на второй матч тренировочных сборов в Австрии против «Вердера».
Стартовый состав «Зенита»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Вендел, Малком, Дриусси, Мостовой, Азмун.
Запасные игроки: Кержаков, Бязров, Караваев, Скроботов, Кравцов, Кузнецов, Оздоев, Шамкин, Ерохин, Белохонов.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-07-07-zenit-verder-odoevskiy-i-malkom-poyavyatsya-s-pervykh-minut.htm
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