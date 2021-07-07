Одоевский и Малком выйдут в стартовом составе «Зенита» в товарищеском матче с «Вердером»

Тренерский штаб «Зенита» определил стартовый состав на второй матч тренировочных сборов в Австрии против «Вердера».

Стартовый состав «Зенита»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Вендел, Малком, Дриусси, Мостовой, Азмун.

Запасные игроки: Кержаков, Бязров, Караваев, Скроботов, Кравцов, Кузнецов, Оздоев, Шамкин, Ерохин, Белохонов.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.