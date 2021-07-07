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Одоевский и Малком выйдут в стартовом составе «Зенита» в товарищеском матче с «Вердером»

18:18
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Тренерский штаб «Зенита» определил стартовый состав на второй матч тренировочных сборов в Австрии против «Вердера».

Стартовый состав «Зенита»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Вендел, Малком, Дриусси, Мостовой, Азмун.

Запасные игроки: Кержаков, Бязров, Караваев, Скроботов, Кравцов, Кузнецов, Оздоев, Шамкин, Ерохин, Белохонов.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Зенит - Вердер

 

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-07-zenit-verder-odoevskiy-i-malkom-poyavyatsya-s-pervykh-minut.htm

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