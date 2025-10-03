Ещенко объяснил, за счет чего «Спартак» может победить ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Сразу всплывают воспоминания, когда играл в таких матчах. Были полные стадионы, победы... В этой игре ожидаю много борьбы, обе команды будут неуступчивыми. На отсутствие Станковича у «Спартака» не надо обращать внимания. Как говорил Царь: «На поле играют футболисты, а не тренер». В целом обе команды набрали хорошую форму, играют в хороший футбол. Сильные стороны красно-белых — креативность и индивидуальные действия в атаке», — сказал Ещенко «СЭ».



ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 мск.

«Спартак» после 10 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. ЦСКА с 21 очком — на первой строчке.