Предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Ирен, отреагировала на новость о том жена футболиста, Алана Мамаева, возможно, пыталась покончить жизнь самоубийством.

3 марта появилась информация, что Алана была обнаружена в Москве в бессознательном состоянии. Позже она сообщила, что с ней все в порядке.

«Это зашло слишком далеко. Попытка инсценировки суицида? Кто-то думает, что это смешно?» — написала Ирен в Instagram.

Запись в Instagram про Алану Мамаеву.

Мамаева 2 марта заявила, что муж изменил ей на сборах ростовчан в Испании. Она выложила в Instagram имя, паспорт и фото любовницы, а также переписку женщины с футболистом.

В декабре 2018 года Алана также рассказала об измене мужа. Мамаева опубликовала пост с фотографией аккаунта любовницы мужа, отметив, что именно из-за нее футболист вступил в конфликт с Виталием Соловчуком на парковке гостиницы «Пекин».

8 октября того же года Мамаев и Александр Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растет дочь Алиса.