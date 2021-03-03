«Тамбову» запретили регистрировать новых игроков из-за задержек по зарплате Мелкадзе

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков, информирует сайт РФС.

РФС удовлетворил заявление нападающего Георгия Мелкадзе, играющего сейчас за «Ахмат», о взыскании задолженности по зарплате с его бывшего клуба.

«Тамбов» также должен будет перечислить игроку проценты за задержку выплат. После выполнения всех условий команда вновь получит право на регистрацию новых игроков.