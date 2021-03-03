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«Тамбову» запретили регистрировать новых игроков из-за задержек по зарплате Мелкадзе

20:22
Георгий Мелкадзе. Фото ФК «Тамбов».
Георгий Мелкадзе. Фото ФК «Тамбов».
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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков, информирует сайт РФС.

РФС удовлетворил заявление нападающего Георгия Мелкадзе, играющего сейчас за «Ахмат», о взыскании задолженности по зарплате с его бывшего клуба.

«Тамбов» также должен будет перечислить игроку проценты за задержку выплат. После выполнения всех условий команда вновь получит право на регистрацию новых игроков.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213207

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