«Крыльям Советов» дали день на отправку документов для лицензирования

Комиссия РФС 15 мая отказала «Крыльям Советов» в лицензировании из-за долгов, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

При этом клубу дали возможность прислать все необходимые документы 16 мая.

В случае окончательного отказа РФС в лицензии у самарского клуба будет возможность подать апелляцию на следующей неделе.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 28 матчах 30 очков. В сезоне-2023/24 самарцы заняли итоговое 9-е место.