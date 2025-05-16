Газзаев: «По своим качествам Карвалью был мегазвездой!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил потенциал экс-полузащитника армейцев Даниэля Карвалью.

— До вас в команду пришли два футболиста: Даниэль Карвалью и Юрий Жирков. Бразилец едва ли мог занести сезон-2004 себе в актив. Он много матчей пропустил из-за травм или симуляций. Как вам с ним работалось на первом этапе?

— Карвалью — один из самых больших талантов, с которым я работал в ЦСКА. По своим качествам это была мегазвезда! Я не преувеличиваю. Игрок без слабых мест. Очень сильный полузащитник. Я же еще его видел в играх за молодежную сборную Бразилии на чемпионате мира. Бразильцы тогда взяли титул, а Даниэля признали лучшим футболистом турнира.

Но по каким-то причинам он в 2004-м в ЦСКА играл мало. То ли был подвержен травмам, то ли действительно симулировал. Больше всех в команде беседовал именно с ним. Пытался понять, что с ним происходит, достучаться до него. Для меня как для тренера это тоже был серьезный вызов — раскрыть у себя в команде такого мастера! Тут психологические, мотивационные моменты были очень важны. Постоянно же надо подопечных настраивать на большее. И мне кажется, это в итоге удалось.

Карвалью играл в ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел за клуб 140 матчей, забил 26 голов и сделал 45 результативных передач.