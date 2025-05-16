Газзаев: «Юре Жиркову я практически не делал замечаний»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил период работы с полузащитником Юрием Жирковым.

— Первые впечатления от работы с Юрием Жирковым?

— Вот как раз Юра, может быть, единственный в той команде, кому я почти не делал замечаний по самоотдаче, дисциплине и так далее. Да, какие-то тактические моменты надо было подправлять. Но вы бы видели, как он тренировался, как режимил. Настоящий профессионал! И позиция у него была серьезная, энергозатратная. На его место был куплен аргентинец Осмар Феррейра. Но Юра его переиграл.

И Феррейра в итоге сам ко мне подошел: «Вижу, что Жирков играет лучше. Если можно, отпустите меня в другой клуб». Вот так вот.

У нас вообще тогда в ЦСКА была разработана трансферная стратегия: брать молодых, талантливых ребят и развивать их. Так и появились в команде Жирков, Красич, Карвалью, братья Березуцкие.

Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. В составе армейцев он дважды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА.