«Крылья Советов» — «Ростов»: самарцы остались в меньшинстве после удаления Евгеньева

«Крылья Советов» остались в меньшинстве в матче против «Ростова» во 2-м туре РПЛ — 1:3.

На 87-й минуте вторую желтую карточку получил защитник самарцев Роман Евгеньев.