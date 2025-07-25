Голы Ракова и Костанцы принесли «Крыльям Советов» победу над «Пари НН» во втором туре РПЛ

«Крылья Советов» дома обыграли «Пари НН» в матче 2-го тура чемпионата России-2025/26 — 2:0. Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Счет в игре открыл нападающий самарцев Вадим Раков на 90+1-й минуте. На 90+7-й минуте Фернандо Костанца удвоил преимущество.

«Крылья Советов» набрали 4 очка и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» пока не набрал ни одного очка и располагается на 16-й, последней строчке.

В 3-м туре РПЛ самарцы на выезде сыграют с «Ростовом», а нижегородцы встретятся с «Локомотивом».