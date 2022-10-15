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Сычевой — о сборной: «Карпин со мной пока не общался, значит, не пришло время»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился мнением о возможной смене клуба в зимнее трансферное окно.

— Ты готов к повышению уровня зимой?

— Пока я нахожусь здесь в «Оренбурге», я буду отдавать все силы, помогать команде. Наперед я не смотрю. Слышал ли, что кто-то интересуется мной? Какая разница, что доносится. Говорить можно все, что угодно, но по факту сейчас я тут и помогаю команде.

— Но ты в тройке бомбардиров.

— Очень приятно это слышать.

— Ты круче Соболева. Как это воспринимаешь?

— Не могу ничего сказать, нельзя так сравнивать людей.

— Думаешь ли про сборную?

— Будет приятно, но пока не вызвали. Двигаемся к этому. Общался ли со мной Карпин? Не общался, значит, не пришло время.

— Перед этим матчем вы были выше «Динамо». Можно говорить, что вы ровня с ними?

— Так получилось, что проиграли. Может, и ровня с ними. Время покажет, кто на каком месте должен быть.

— Какая ситуация у вас со сменой фамилии?

— У меня отчим с детства, у него фамилия Писарский. Сейчас думаю насчет того, чтобы поменять фамилию, потому что он меня с мамой воспитал. Думаю и хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой. Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

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