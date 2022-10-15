Сычевой — о сборной: «Карпин со мной пока не общался, значит, не пришло время»
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился мнением о возможной смене клуба в зимнее трансферное окно.
— Ты готов к повышению уровня зимой?
— Пока я нахожусь здесь в «Оренбурге», я буду отдавать все силы, помогать команде. Наперед я не смотрю. Слышал ли, что кто-то интересуется мной? Какая разница, что доносится. Говорить можно все, что угодно, но по факту сейчас я тут и помогаю команде.
— Но ты в тройке бомбардиров.
— Очень приятно это слышать.
— Ты круче Соболева. Как это воспринимаешь?
— Не могу ничего сказать, нельзя так сравнивать людей.
— Думаешь ли про сборную?
— Будет приятно, но пока не вызвали. Двигаемся к этому. Общался ли со мной Карпин? Не общался, значит, не пришло время.
— Перед этим матчем вы были выше «Динамо». Можно говорить, что вы ровня с ними?
— Так получилось, что проиграли. Может, и ровня с ними. Время покажет, кто на каком месте должен быть.
— Какая ситуация у вас со сменой фамилии?
— У меня отчим с детства, у него фамилия Писарский. Сейчас думаю насчет того, чтобы поменять фамилию, потому что он меня с мамой воспитал. Думаю и хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой. Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1