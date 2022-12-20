Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:06

В «Оренбурге» подтвердили уход Сычевого в «Крылья Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил «СЭ» переход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Подтверждаю, что у Сычевого подписан контракт с «Крыльями». Все к этому шло», — сказал Еремякин «СЭ».

По появившейся информации, «Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Спортивный директор «Шахтера»: «Никто из «Ахмата» не выходил на нас по Политевичу»
Хавбек «Оренбурга» Вера: «Сычевой — отличный игрок, сможет заиграть в любом топ-клубе России»
В «Зените» назвали слухами новость о том, что клуб отклонил предложение от «Коринтианса» по Юри Алберто
В «Оренбурге» пока не подтвердили переход Сычевого в «Крылья Советов»
Мирзов покинул сбор «Химок» по согласованию с тренерским штабом
Агент Мирзова рассказал, когда игрок вернется в расположение «Химок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «Оренбурга» Вера: «Сычевой — отличный игрок, сможет заиграть в любом топ-клубе России»

Спортивный директор «Шахтера»: «Никто из «Ахмата» не выходил на нас по Политевичу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости