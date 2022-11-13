Сычевой съел пиццу на поле после матча с «Краснодаром»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой съел пиццу на поле после домашнего матча с «Краснодаром» (5:1) в 17-м туре РПЛ. Коробку с едой ему вынес один из представителей команды.

Владимир Сычевой съел пиццу.

В этой игре Сычевой оформил хет-трик. Ранее футболист жаловался, что пока дает флеш-интервью в качестве лучшего игрока матча, команда без него съедает всю пиццу, что стало поводом для шуток и мемов.

Владимир Сычевой съел пиццу.

Сычевой теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров лиги вместе с Квинси Промесом из «Спартака». Оба футболиста забили по 14 голов.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками.