В «Крыльях Советов» заявили, что Сычевой будет выступать за команду под другой фамилией

«Крылья Советов» объявили о трансфере нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

В заявлении на официальном сайте самарцев говорится, что 26-летний россиянин подписал контракт на 3,5 года и будет выступать под другой фамилией — Писарский. В октябре форвард рассказывал, что это фамилия его отчима, и что он планирует начать играть под ней.

После осенней части сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 голов.