«Крылья Советов» — «Факел»: команды не открыли счет в первом тайме

«Крылья Советов» в матче 4-го тура РПЛ на своем поле встречается с «Факелом».

После первого тайма счет 0:0. Воронежцы нанесли один удар в створ, самарцы — ни одного. На 35-й минуте Николай Рассказов и Сергей Божин получили по желтой карточке за небольшую потасовку. На 41-й минуте из-за травмы был заменен защитник «Факела» Игорь Калинин.