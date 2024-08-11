Соболев, Дуарте, Зобнин и Чернов не приехали со «Спартаком» на матч против «Ахмата»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, защитники Алексис Дуарте и Никита Чернов, полузащитник Роман Зобнин не приехали с командой на матч 4-го тура РПЛ с «Ахматом».

Московский клуб сыграет с грозненцами в матче 4-го тура РПЛ в воскресенье, 11 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.