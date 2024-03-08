«Крылья Советов» — ЦСКА: Акинфеев ногой отразил пенальти

«Крылья Советов» не реализовали пенальти на 86-й минуте матча с ЦСКА в 20-м туре РПЛ.

У самарцев к мячу подошел Франко Ороско. Одиннадцатиметровый удар аргентинца отразил Игорь Акинфеев, отбив мяч левой ногой, после чего он попал в перекладину и отлетел в поле.

После добивания мяч полетел в сторону ворот, но Милан Гайич спас армейцев от пропущенного гола. Мяч после его удара и рикошета от Келлвена снова попал в перекладину, а затем ушел за пределы поля.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.