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8 марта, 15:46

«Крылья Советов» — ЦСКА: Акинфеев ногой отразил пенальти

Руслан Минаев
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«Крылья Советов» не реализовали пенальти на 86-й минуте матча с ЦСКА в 20-м туре РПЛ.

У самарцев к мячу подошел Франко Ороско. Одиннадцатиметровый удар аргентинца отразил Игорь Акинфеев, отбив мяч левой ногой, после чего он попал в перекладину и отлетел в поле.

После добивания мяч полетел в сторону ворот, но Милан Гайич спас армейцев от пропущенного гола. Мяч после его удара и рикошета от Келлвена снова попал в перекладину, а затем ушел за пределы поля.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
08 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
ЦСКА
Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Франко Ороско
2
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
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30.03 00:00
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 - : -
30.03 00:00
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 - : -
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Константин Тюкавин

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Спартак

 6
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 6
И К Ж
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