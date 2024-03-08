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Сегодня, 15:56

«РБ Спорт»: Мостовой отказался от перехода в «Тулузу»

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Фланговый полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой мог пополнить состав одного из клубов чемпионата Франции летом 2023 года.

Согласно информации «РБ Спорт», в подписании 26-летнего россиянина была заинтересована «Тулуза», однако игрок отказался от трансфера из-за разногласий по личным условиям контракта.

Ранее сообщалось, что футболист попросил своих представителей найти вариант с переходом в европейскую команду ближайшим летом.

В сезоне-2023/24 Мостовой принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
ФК Тулуза
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