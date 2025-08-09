«Крылья Советов» и «Балтика» обменялись голами в матче РПЛ

«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Балтикой» в матче 4-го тура РПЛ — 1:1.

Первый гол в игре забил полузащитник самарской команды Амар Рахманович на 17-й минуте. На 62-й минуте форвард гостей Брайан Хиль сравнял счет.

На 72-й минуте главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Балтики» за фол защитника калининградской команды Кевина Андраде на полузащитнике «Крыльев» Максиме Витюгове. Однако после подсказки ВАР судья изменил решение и отменил 11-метровый.

Полузащитник самарчан Сергей Бабкин на 90+1-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Крылья Советов» с 8 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с таким же количеством баллов идет на третьей строчке, уступая самарскому клубу по дополнительным показателям.