9 августа, 15:28

«Крылья Советов» и «Балтика» обменялись голами в матче РПЛ

Алина Савинова
Владислав Саусь (слева) и Кирилл Печенин (справа).
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Балтикой» в матче 4-го тура РПЛ — 1:1.

Первый гол в игре забил полузащитник самарской команды Амар Рахманович на 17-й минуте. На 62-й минуте форвард гостей Брайан Хиль сравнял счет.

На 72-й минуте главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Балтики» за фол защитника калининградской команды Кевина Андраде на полузащитнике «Крыльев» Максиме Витюгове. Однако после подсказки ВАР судья изменил решение и отменил 11-метровый.

Полузащитник самарчан Сергей Бабкин на 90+1-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Крылья Советов» с 8 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с таким же количеством баллов идет на третьей строчке, уступая самарскому клубу по дополнительным показателям.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Балтика

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • spar001

    самая нелепая штанга на все времена:grin:... это был бумеранг судьбы за Казарцева:sweat_smile::grin:... Андрей Викторович -это тебе на заметку, за все придется платить:grin::grin:...

    09.08.2025

  • Андрей Коняхин

    Огорчительно за Крылья!

    09.08.2025

  • NGE

    В общем, по конкретным моментам, у нас с тобой разногласий нет;) И, согласись, общее число нарушений Балтики за 4 тура велико и явно говорит о тактике "мелкого фола". Судьи же, почему-то, не судят эту "тактику" строго

    09.08.2025

  • вопросы бывают у всех,но я свою точку зрения высказал

    09.08.2025

  • Lars Berger

    "Пришлось объяснить: мы хотим назвать Белую книгу «Открытое правительство» только потому, что трудную проблему легче всего обойти, поставив ее в заголовок. Там она никому не мешает. Во всяком случае, закон обратной зависимости гласит: чем меньше человек собирается сделать, тем больше он должен об этом говорить!" Джонатан Линн, Энтони Джей: "Да, господин министр". Уверен, что Федорищев читал эту великолепную книгу) Иначе бы он не говорил то, что продолжает болтать)

    09.08.2025

  • ONIKAN2013

    Вот с пенальти я вообще в растерянности))) Такой момент, действительно 50 на 50. Очень сложно, и было впечатление, что ногу Витюгову защитник задел одновременно с мячом, а может и раньше.

    09.08.2025

  • рано ишо про доски памятные базарить

    09.08.2025

  • NGE

    А у меня есть вопросы! Прочти мой коммент, он самый первый по времени

    09.08.2025

  • извините,но как раз сегодня счет не по игре. по игре должно было быть 3-1,а то и 4-1 в пользу БАЛТИКИ

    09.08.2025

  • NGE

    На этой ЖК я не настаиваю, это момент 50 на 50. Но и пеналь был 50 на 50. Если бы судья его сам не отменил, уверен, ЭСК бы судью поддержал

    09.08.2025

  • ONIKAN2013

    Но бегут они реально быстрее соперников. И с мячом быстрее работают.

    09.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Если Балтика станет призёром, то предлагаю Талалаеву открыть памятную доску на стадионе....заслужит по праву....

    09.08.2025

  • ONIKAN2013

    Возможно. Только Лёха больно уж живо подскочил, как увидел, что штрафной в их сторону. Значит, не так уж и досталось.

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    Не исключено. Возможно еще, что остальные пока не воспринимают дебютанта всерьез. Будем посмотреть.

    09.08.2025

  • 55555....

    Друзья бля. Между собой,пуканы рвать не будут....

    09.08.2025

  • Lars Berger

    "Балтика" (Калининград) - лучший клуб Балтийского моря.

    09.08.2025

  • ONIKAN2013

    Такое впечатление, что Балтика форсировала физподготовку, потому и переигрывает соперников. Посмотрим, так ли это, туров через 7-8.

    09.08.2025

  • NGE

    Да, сыграл опасно. Но удар локтем в лицо - это "безрассудная игра с риском нанесения травмы". Поэтому оно наказыается ЖК, даже если перед этим правила нарушил соперник

    09.08.2025

  • причем-много лучше.

    09.08.2025

  • что поделать? бывает и так

    09.08.2025

  • ONIKAN2013

    Наступ- да, просмотрел судья. А Сутормин сам сыграл опасно перед тем, как в лицо получить.

    09.08.2025

  • TomCat

    4 тур. «Балтика» - полет нормальный. При трех играх в гостях!

    09.08.2025

  • Lars Berger

    Обе команды - молодцы.

    09.08.2025

  • инок

    С "боевой" ничьёй обе команды..)

    09.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Лидеры сыграли вничью!)))

    09.08.2025

  • болельщики КРЫЛЬЕВ,извините,но сегодня на поле была только одна команда. и это БАЛТИКА! будь ее игроки чуть удачливее-быть разгрому! ПЫ.СЫ. удивительно,но к гл. судье вопросов.... никаких!

    09.08.2025

  • SuperDennis

    Отличный боевой матч со спорным пенальти / не пенальти. Не берусь судить. Балтика очень понравилась, насоздавала кучу моментов, обстучала обе штанги и перекладину, но не судьба.

    09.08.2025

  • Lars Berger

    "Крылья" и "Балтика" - молодцы.

    09.08.2025

  • Олег Каноков

    Достойная игра примерно равных соперников.Где-то Крыльям повезло,и Песьяков тащил почти всё.

    09.08.2025

  • bvp

    Чистый пенальти не поставили. Шафеева этого еще по Чайке должны были выгнать из футбола, не говоря уже о проверим-проверим.

    09.08.2025

  • инок

    Обе команды не довольны результатом, но счет по игре.

    09.08.2025

  • Исаев Игорь

    Неплохой матч , обе симпатичные команды

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    Мы смотрели матч лидеров. У которых отлично налажена командная игра благодаря тренерской работе. Но у команд нет высококлассных исполнителей. Крылья готовят таких и отдают в другие команды каждый год. А Балтика конечно удивляет своим просто триумфальным шествием. Но по итогам чемпионата этим командам ничего не светит. И Балтика даже может оказаться в нижней половине таблицы.

    09.08.2025

  • Chukcha53

    И эти крылья раскатали Ростов 4-1, в какой же жопе ростовские.

    09.08.2025

  • Lars Berger

    Хорошая игра. Которую должна была забирать "Балтика". Но - не повезло. "Крылышки" неплохо начали, но потом в основном отбивались... А вот им - повезло)

    09.08.2025

  • blue-white!

    КрыСы отскочили. Пока Балтика сморится очень мощно, вполне могут побороться за 7-8 место...

    09.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Балтика была сильнее...но ничья

    09.08.2025

  • NF

    Оба клуба необязательно очки посеяли...

    09.08.2025

  • TomCat

    Отличный зрелищный матч лидеров!

    09.08.2025

  • igor1972

    Разухабистый матч получился. Но справедливой ничью трудно назвать - Балтика была лучше. Симпатичная команда случилась...

    09.08.2025

  • КС

    Два лидера РПЛ сыграли в ничью, по мне так справедливо))

    09.08.2025

  • GeoMaS

    Будоражный матч на три исхода, но локти больше кусает Талалаев.

    09.08.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Всех с боевой ничьей, оба футбольных коллектива продемонстрировали характер и желание бороться на поле! Хорошее начало футбольного дня

    09.08.2025

  • baruv

    Матч скоростной и игра смотрелась. Раков сегодня без гола. Лидеры (пока?) потеряли по 2 очка.

    09.08.2025

  • NGE

    Судьи тянут Балтику за уши. У них 17 нарушений и 2 ЖК, у Крыльев 11 нарушений 4 ЖК. Но только за последние 20 минут, которые я смотрел, судья "не увидел" два нарушения Балтики на ЖК: наступ номера 4 - у него была бы вторая жёлтая, и удар локтем в лицо Сутормину. 22 + 17 + 23 - это количество фолов Балтики в предыдущих 3 турах.

    09.08.2025

    • «Крылья Советов» — «Балтика»: Андраде сыграл в мяч — пенальти правильно отменен

    «Крылья Советов» — «Балтика»: видео голов матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

