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«Краснодар» — «Урал»: Сулейманов открыл счет в матче

19:14
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отличился в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Форвард получил мяч в штрафной и пробил в одно касание. Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр справился с этим даром, но Шапи был первым на добивание.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Краснодар — Урал

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