Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от игры красно-белых и нападающего Квинси Промеса в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2).

«Судейство было в порядке, по работе арбитров вообще вопросов нет, — цитирует Павлюченко ТАСС. — Считаю, что удаления у «Спартака» и «Рубина» были стопроцентные. А по игре, конечно, мне не понравилось, что «Спартак» проиграл — «Рубин» сегодня был хорош и просто переиграл «Спартак», от этого и результат. И, конечно, Зобнин подвел команду — нельзя так удаляться».

Отдельно 39-летний нападающий высказался по поводу дебюта Промеса:

«Вокруг Промеса было много шума, все ждали, что он выйдет, сразу забьет пять мячей и все будет хорошо. Со стороны видно, это мое мнение, что он не готов — первый матч, эмоции, было желание, но этого мало. Может быть, он перенастроился, физически он выглядел очень слабо. На мой взгляд, он бы принес больше пользы, если бы вышел на замену минут на 30-35. Сегодня на себя, каким я его раньше видел, не был похож. Может быть, к следующему туру будет получше».

Для 29-летнего Промеса матч с казанцами стал первым после возвращения в Россию. Ранее голландский футболист выступал за «Аякс».